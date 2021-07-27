Премьер Эстонии прервала отпуск из-за проблем с вакцинацией от коронавируса в стране

"Я прервала сегодня пятидневный отпуск, потому что анализ Госконтроля [Счетной палаты], который я попросила их сделать по антикризисному управлению во время второй волны [пандемии] коронавируса, черным по белому указал на серьезные проблемы в организации вакцинации", - написала она в Facebook.

Согласно анализу Госконтроля, на складах в Эстонии находятся "тысячи доз неиспользованных вакцин", отметила Каллас.

"В то же время в Эстонии есть сотни тысяч людей, которые хотят и нуждаются в вакцине, но по каким-то причинам ее не получили, - заявила она. - Это недопустимая ситуация".

Премьер добавила, что она "потребовала от ответственного за вакцинацию министра здравоохранения и труда Танеля Кийка ответов по существу и конкретных сроков решения проблем".

В Эстонии прививку от коронавируса сделали 624 720 человек, что составляет 56,22% взрослого населения страны, при этом 548 830 человек завершили курс вакцинации.