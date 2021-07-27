Первая в Крыму современная лаборатория исследований сердца открылась в Ялте

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Первая в Республике Крым лаборатория, позволяющая проводить электрофизиологическое исследование сердца, открылась в кардиологическом отделении филиала Федерального научно-клинического центра медико-биологического агентства (ФНКЦ ФМБА) России в Ялте, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.

Электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ) - современный малоинвазивный метод исследования, он позволяет с максимальной точностью выявлять нарушения сердечного ритма и определять их особенности. Ранее такая диагностика была недоступна в Крыму, и пациентам с подозрением на нарушения ритма сердца приходилось проходить исследования в федеральных центрах.

"Открытие ЭФИ-лаборатории в кардиологическом отделении Филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму позволит ускорить и улучшить диагностику жителей республики, которым необходима кардиологическая медицинская помощь, в том числе при жизнеугрожающих заболеваниях. Метод подразумевает использование микрокатетеров с электрическими датчиками, которые позволяют регистрировать внутрисердечную электрокардиограмму", - цитирует пресс-служба завотделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики нарушений ритма сердца Федерального научно-клинического центра ФМБА России Сергея Королева, прибывшего в Крым для внедрения новой технологии.

При помощи датчиков оценивается работа проводящей системы сердца, выявляются проблемные участки с патологией. Полученные данные обеспечивают выбор специалистом лучшего лечения. По словам Королева, традиционные методы диагностики, рутинно применяемые при лечении пациентов кардиологического профиля, могут быть не так информативны, и не выявлять скрытые нарушения сердечного ритма.

Планируется, что в дальнейшем ЭФИ-лаборатория будет дооснащена современным оборудованием до полного соответствия стандартам федеральных центров, добавили в пресс-службе.