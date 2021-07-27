В Минске открылась выставка "Петербург Достоевского"

МИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Выставка "Петербург Достоевского" открылась в Национальной библиотеке Белоруссии в Минске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте библиотеки.

Как указали в отделе связей с общественностью Национальной библиотеки, экспозиция состоит из двух обширных коллекций фотографий Виктора Молчанова и Леонида Цыпкина.

"Их творчество иллюстрирует Петербург ХХ века - с его уникальной архитектурой, домами, свободными от современных вывесок, и ставшим для нас необычным внешним видом прохожих. Именно в этом городе сохранилось больше всего мемориальных мест, связанных с Достоевским: здесь разворачивается действие трех из пяти романов "великого пятикнижия" и значительной части малой прозы. Целостный, панорамный образ города Достоевского и героев его произведений складывается благодаря фотоматериалам из собрания Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что фотовыставка - попытка максимально приблизиться "к ощущению города молодости Достоевского и его творческого становления, города его катастрофы и возвращения, смерти и бессмертия".

Выставка была открыта в ходе выставочно-просветительского мероприятия, организованного Министерствами культуры Белоруссии и России, Национальной библиотекой Белоруссии и Государственным музеем истории российской литературы имени В. И. Даля.

"На мероприятии выступили генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Оксана Книжникова, директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Александр Воронков, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. Участники пленарного заседания представили свои доклады и обсудили творчество Ф. М. Достоевского в культуре современных Белоруссии и России, подняли вопросы об изучении, сохранении и популяризации его творческого наследия в национальном контексте", - проинформировали в отделе связей с общественностью Национальной библиотеки.