В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Американские медицинские специалисты опасаются, что новые разновидности коронавируса сделают существующие вакцины неэффективными. Об этом сообщила во вторник на брифинге глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

"Мы, работники сферы общественного здравоохранения и науки, обеспокоены тем, что, возможно, произойдет лишь несколько мутаций и возникнет очень легко распространяющаяся форма вируса, которая будет в состоянии обходить обеспечиваемую нашими вакцинами защиту от тяжелых случаев заболевания и летальных исходов", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Валенски добавила, что "в настоящее время имеющиеся вакцины очень хорошо работают в плане защиты от тяжелого протекания болезни и летального исхода", однако есть "большие опасения относительно появления новой разновидности" коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 34,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 611 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. В последнее время большинство новых случаев заболевания приходится на штамм "дельта".