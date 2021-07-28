СМИ: в Черногории зафиксировано наибольшее число заразившихся COVID-19 в регионе

ЗАГРЕБ, 28 июля. /ТАСС/. Самое большое число граждан, заразившихся коронавирусом за минувшие две недели, зафиксировано в Черногории. Об этом сообщил во вторник телеканал RTCG .

По его данным, в стране за последние 14 дней на 100 тыс. жителей приходилось 122 инфицированных, в Хорватии - 47, в Словении - 42, в Сербии - 41, в Северной Македонии - 15, в Албании - 11, а в Боснии и Герцеговине - девять. Наибольшее количество летальных исходов на 100 тыс. человек вследствие осложнений, вызванных COVID-19, зарегистрировано в Боснии и Герцеговине (268), Северной Македонии (264) и Черногории (258).

Среди стран Западных Балкан Черногория также занимает первое место по уровню заболеваемости с начала пандемии. Там на 100 тыс. жителей приходится 16 088 случаев инфицирования коронавирусом, второе место занимает Словения (12 501), третье - Сербия (10 321).

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая. За это время около 36% взрослого населения республики получили первую дозу препарата, свыше 32% были ревакцинированы. К настоящему моменту в стране более 171,4 тыс. граждан получили одну дозу, свыше 151,3 тыс. - обе дозы. Ранее черногорское правительство запросило у НАТО и Евросоюза срочную помощь в связи с тяжелым положением системы здравоохранения. В стране с 600-тысячным населением было зафиксировано свыше 101,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1 627 человек умерли вследствие осложнений, что является одним из худших показателей в относительном выражении в Европе.