Вильфанд спрогнозировал ливни и крупный град в ряде регионов России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Дожди, грозы и град, местами крупный, прогнозируются в республиках Северного Кавказа, Хакасии, Красноярском крае, Тыве, а также и в Северо-Западном федеральном округе в ближайшие дни. В Иркутской, Новосибирской, Амурской областях, Еврейской автономной области и Забайкалье тоже ожидается неблагоприятная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В республиках Северного Кавказа - в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне - сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с. Также в Хакасии будет очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер 25 м/с. Это опасная погода. В южных районах Красноярского края аналогичная ситуация, в Тыве тоже сильный и очень сильный дождь, ливень, гроза, крупный град", - сообщил он.

По словам Вильфанда, сложная и опасная погода придет также в Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Архангельскую области с 28 июля.

"Наиболее сложная ситуация в Северо-Западном федеральном округе. Ложбина низкого давления приведет к тому, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской, Архангельской областях будет ливневой дождь, гроза, условия для градовой деятельности со среды", - сообщил он.

В Иркутской и Новосибирской областях прогнозируются сильный дождь и гроза 28 и 29 июля. В Забайкалье непогода придет к пятнице. "30 июля в Забайкалье сильный дождь и гроза. Это нетипичная ситуация для этого региона. Там будет проходить хорошо выраженный фронтальный раздел, обусловленный монгольским циклоном. Учитывая, что там уже были дожди, которые разрушили даже трассу, то это, конечно, негативная ситуация", - отметил метеоролог.

Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Амурскую область также ожидают ливень и гроза, которые обострят гидрологическую ситуацию на Амуре. "Эти осадки будут по водосбору, по притокам достигать Амура, водность которого в 2021 году и так очень большая", - рассказал Вильфанд.