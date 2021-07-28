В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 22 внутренних авиарейса отменены в Японии из-за тайфуна "Непартак", который этим утром достиг северо-восточного побережья страны. Об этом сообщается на сайте аэропорта Сэндай (префектура Мияги).

По данным метеорологического управления Японии, это первый случай, когда тропический шторм, проходит через территорию страны со стороны Мияги. Скорость ветра в его центральной части сейчас составляет 20 м/с, а порывов достигает 30 м/с.

Метеорологи прогнозируют, что в течение суток в северо-восточных регионах выпадет около 100 мм осадков. В связи с этим существует риск схода оползней и повышения уровня воды в реках и водоемах.

"Непартак" стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году. Изначально предполагалось, что он пройдет через Токио, где проходят Олимпийские игры. Однако тропический шторм изменил траекторию по мере приближения к Японии.