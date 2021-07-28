Власти Чукотки направят около 5,5 млн рублей на субсидирование туров выходного дня

ТАСС, 28 июля. Правительство Чукотки в 2021 году выделит из средств окружного бюджета около 5,5 млн рублей на субсидирование туров выходного дня по полуострову для местных жителей. Специальные маршруты разработали в первую волну коронавируса и, уже второй год они пользуются популярностью у жителей округа. Об этом ТАСС сообщила консультант отдела туризма регионального департамента культуры, спорта и туризма Сталина Машкарина.

"В 2020 году большинство жителей Чукотки не полетели никуда отдыхать, поэтому специально для местных были разработаны несложные туристические маршруты по сниженной цене - часть затрат в этом случае на себя берет правительство округа. В 2020 году туры выходного дня посетили около 450 жителей Чукотки, летом 2021-го мы планируем увеличить количество отдыхающих на родном полуострове. Из бюджета округа на эти цели выделено около 5,5 млн рублей, что почти в два раза больше, чем в пандемийное лето 2020 года. Однако итоговая сумма субсидии будет зависеть от количества выполненных туров", - рассказала собеседница агентства.

Туры выходного дня по Чукотке включают в себя морские прогулки по Анадырскому лиману, путешествие к древнему потухшему вулкану и поездку в поселок Эгвекинот с посещением озера и краеведческого музея. Стоимость туров не превышает 5 тыс. рублей для взрослых и 1,5 тыс. рублей для детей.