Мишустин поблагодарил Дегтярева за работу по ликвидации последствий паводков

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ /Хабаровский край/, 28 июля. / ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым отметил работу, которую власти региона проводят для ликвидации последствий паводков. Глава российского кабмина также призвал "сделать все необходимое для людей" в этой ситуации.

"Хотел бы вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете по наведению порядка после паводков, после беды", - сказал он.

Премьер напомнил о том, что во вторник он провел в Сахалинской области совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке. "Здесь очень важно, конечно же, сделать все необходимое для людей. Чем вы и занимаетесь", - подытожил Мишустин.

14-15 июля в бассейне реки Бурея выпали сильные дожди. Было подтоплено 89 жилых домов в поселках Ургал и Усть-Ургал, дворы, дороги, разрушены мосты. Ущерб от паводка составил 290 млн рублей. Пострадало имущество 344 человек, а также 124 приусадебных участка. Сейчас вода спала, жители подтопленных поселений вернулись в свои дома.