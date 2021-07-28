Небольшой дождь и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве 28 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве 28 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла. В ночь на 29 июля температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье 28 июля температура будет колебаться в пределах плюс 24 - плюс 29 градусов, местами умеренный дождь. В ночь на 29 июля столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.