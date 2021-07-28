Три префектуры рядом с Токио потребуют от правительства ввести режим ЧС из-за коронавируса

ТОКИО, 28 июля. /ТАСС/. Соседние с Токио префектуры Канагава, Сайтама и Тиба намерены призвать правительство Японии ввести на их территории режим ЧС из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции губернатор Канагавы Юдзи Куроива.

"В сотрудничестве с префектурами Тиба и Сайтама мы намерены направить соответствующий запрос правительству. В настоящее время мы обговариваем, в какой форме и когда это будет сделано", - сказал он. Куроива подчеркнул, что в Канагаве ситуация с коронавирусом ухудшается и сопоставима с той, что сложилась сейчас в Токио.

Во вторник в столице Японии был выявлен абсолютный максимум суточного прироста случаев коронавируса за все время пандемии - 2 848. В трех других префектурах, формирующих столичный регион, также наблюдается рост этого показателя. Кроме того, коэффициент наличия свободных коек в больницах приблизился к уровню 50%.

В Токио с 12 июля действует режим ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.