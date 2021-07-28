В Аргентине начнут прививать от коронавируса подростков с проблемами со здоровьем

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Власти Аргентины согласовали порядок вакцинации от коронавируса несовершеннолетних и в ближайшие дни начнут прививать препаратом компании Moderna подростков с проблемами со здоровьем. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

"Министры [здравоохранения провинций и страны] также согласовали условия приоритетной записи подростков в возрасте от 12 до 17 лет, которых начнут прививать вакциной Moderna от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Минздрава Аргентины Карла Виссотти, слова которой приводит агентство Télam, "регионы начнут запись подростков в соответствии с приоритетами со среды". В распоряжении Аргентины уже находятся 3,5 млн доз вакцины Moderna, которые были получены бесплатно от США.

По данным властей Аргентины, в приоритетную группу входят 924 тыс. несовершеннолетних, что составляет 22% всех подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В первую очередь вакцинировать будут подростков с диабетом, ожирением, онколоническими, аутоиммунными и хроническими заболеваниями, ВИЧ, инвалидностью, синдромом Дауна, туберкулезом, а также беременных девушек и несовершеннолетних, ожидающих трансплантацию органов.

По данным Минздрава Аргентины, число людей младше 20 лет, умерших от коронавируса, с начала пандемии в стране достигло 281. Почти у 85% из них были проблемы со здоровьем до заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились более 4,8 млн человек, умерли свыше 104 тыс.