Власти Китая впервые присвоили статус лесных городов территориальным единицам Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июля. /ТАСС/. Власти Китая впервые присвоили статус экологически чистых лесных городов регионального уровня территориальным единицам Хайнаня - Хайкоу (административный центр провинции) и Цюнчжун-Ли-Мяоскому автономному уезду. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, курортный город Санья и еще пять населенных пунктов претендуют на такое звание. Пока их заявки находятся на стадии рассмотрения в управлении лесного хозяйства Хайнаня.

Санья и прилегающий к нему с востока Линшуй-Лиский автономный уезд планируют получить статус лесных городов национального уровня. Администрации данных территориальных единиц обратились с запросом в центральное ведомство КНР, курирующее соответствующие вопросы.

Правительственная программа развития лесных городов в Китае реализуется с 2004 года, ее цель - повысить уровень защиты окружающей среды урбанизированных территорий и увеличить долю факторов экологии в структуре роста ВВП страны. Один из ключевых критериев заключается в том, чтобы отведенная под лесопосадки зона превышала 40% (в северных регионах - более 30%) территории населенного пункта. По официальным данным, в КНР насчитывается уже порядка 440 административных единиц с таким статусом, где показатель озеленения в среднем составляет 14,8 кв. м лесопаркового пространства на человека.

Согласно статистике, с момента образования провинции Хайнань в 1988 году площадь покрывающих одноименный остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км (примерно 62% территории). По подсчетам местных властей, за последние 30 лет свыше 71,5 млн человек приняли участие в кампании озеленения, посадив в провинции более 300 млн деревьев.