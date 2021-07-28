В Хабаровском крае до конца недели продержится 30-градусная жара

ХАБАРОВСК, 28 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха в Хабаровском крае, где установилась аномальная жара, к концу недели. Об этом сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

Жаркая погода в Хабаровском крае стоит с середины июля, а с конца прошлой недели установилась аномальная жара. Сообщалось, что она продержится до 28 июля. В Хабаровске сейчас 33 градуса, на территории региона температура поднимается до 35-36 градусов. Из-за жары в Хабаровске примерно на 10% участились вызовы скорой помощи. Поводом для вызова часто является потеря сознания, сообщили ранее агентству в региональном Минздраве. Число звонков из-за сердечно-сосудистых заболеваний возросло до 300, это на 10% больше, чем обычно.

"Был перенос теплой сухой воздушной массы с Китая, сейчас преобладает влажная морская тропическая масса. Сегодня в Хабаровске утром отмечался туман. Температуры в 30 градусов и выше продержатся до конца недели. На выходных ожидается похолодание, температура упадет до 15-20 градусов в ночное время и до 23 градусов днем. Прогнозируются дожди и северо-восточный ветер", - сказали в Гидрометцентре.

Там напомнили, что в последние годы в Хабаровском крае отмечалось прохладное лето, тридцатиградусная жара стояла всего по несколько дней. "В этом году мы обновим рекорд по продолжительности высоких температур, так как жара продержится в течение 18 дней. До этого самые большие жаркие периоды были в 1999 году, в 2007 и 2008 годах - жара стояла по 16 дней", - сказали в Гидрометцентре.

После нескольких дней передышки от жары в конце этой недели и в начале следующей в Хабаровском крае ожидается теплая летняя погода с температурой плюс 25-30 градусов.