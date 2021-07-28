Число воспользовавшихся электронной медкартой выросло в 1,5 раза в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москвичи за полгода воспользовались электронной медицинской картой более 22 млн раз, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сервис "Электронная медицинская карта" пользуется популярностью у москвичей. Только за полгода жители воспользовались электронной медицинской картой уже более 22 млн раз, что в 1,5 раза больше, чем за весь 2020 год. И такой рост не случаен. Благодаря электронным медкартам пациенты могут получить доступ в онлайн-формате к информации о своем здоровье и здоровье своих детей, которая не потеряется и будет всегда под рукой", - приводятся в сообщении слова пресс-службы комплекса социального развития столицы.

Отмечается, что пользователи электронных медицинских карт могут просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая снимки компьютерной томографии, МРТ, флюорографии, рентгенографии и другие. Также доступна информация о выписанных рецептах, больничных листах, данные о вызовах скорой помощи и о выполненной вакцинации. Кроме этого, пользователи могут вести "Дневник здоровья", вносить данные о личном и семейном анамнезе и добавлять некоторые медицинские документы. Из медкарты можно выгружать документы и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

"Доступ к сервису предоставляется автоматически москвичам с полной учетной записью на mos.ru. Также без дополнительных условий пользователи получают доступ к медкартам несовершеннолетних детей (в том числе подопечных), если в личном кабинете подтверждены сведения о них", - уточняется в материале.