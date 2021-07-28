В России впервые с 30 июня выявили менее 23 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 420, до 6 195 232. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 23 000 заразившихся, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В Москве выявили 2 445 инфицированных (это минимум с 26 мая), в Подмосковье - 1 449 (минимум с 18 июня), в Санкт-Петербурге - 1 918 (минимальное значение с 7 июля). В Нижегородской области подтвердили 544 случаев, в Свердловской - 495, в Красноярском крае - 491, в Воронежской области - 477.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло в России до 491 525, следует из данных штаба.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 579, до 5 547 529. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, число выздоровевших в Москве увеличилось на 5 131, в Санкт-Петербурге - на 1 972, в Подмосковье - на 1 849, в Нижегородской области - на 482, в Свердловской - на 451, в Пермском и Хабаровском краях - на 420 и 314 соответственно.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 798 против 779 днем ранее, до 156 178.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 93 смерти, в Санкт-Петербурге - 68, в Иркутской области - 31, в Подмосковье и Краснодарском крае - по 30.