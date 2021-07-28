Журналист из Нидерландов заявил, что будет добиваться извинений от главреда The Insider

ГААГА, 28 июля. /ТАСС/. Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф сообщил в среду ТАСС, что намерен добиваться опровержения и извинений от главного редактора интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова, заявившего, что нидерландец сотрудничает с российской военной разведкой.

Порекомендовав в первую очередь обратиться к его адвокату Сталине Гуревич, ван дер Верфф отметил, что ничего не знает о российской судебной системе. "Поэтому мне сложно что-то комментировать, - сказал он. - На протяжении многих лет я тратил свои деньги на расследование трагедии крушения малайзийского Boeing. Тысячи часов работы не оплачивались ни кем. А Роман Доброхотов утверждает, что мне платит ГРУ. Это безответственная ложь, которая наносит мне ущерб. Поэтому я хочу опровержения и извинений за его клевету".

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли с обыском к Доброхотову. Обыск может быть связан с уголовным делом о клевете в отношении Доброхотова, которое было возбуждено после его заявлений о сотрудничестве ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ.

Минюст России 23 июля сообщил, что включил в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, латвийское юридическое лицо The Insider SIA, являющееся администратором доменного имени интернет-издания The Insider, и ряд российских журналистов.