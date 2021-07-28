На Ставрополье создадут координационный совет по делам ветеранов боевых действий

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Координационный совет по делам ветеранов боевых действий создадут при губернаторе Ставрополья Владимире Владимирове. Он будет заниматься вопросами оказания помощи вдовам и членам семей ветеранов, сохранением памяти о павших в военных конфликтах, развитием ветеранского движения в крае, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"Владимиров поддержал предложение о создании на краевом уровне постоянной площадки для обсуждения и выработки предложений по решению различных проблем ветеранов. С этой целью будет создан координационный совет при губернаторе Ставропольского края по делам ветеранов боевых действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, новый орган поможет решить проблемы, связанные с оказанием помощи вдовам и членам семей ветеранов, организацией медико-социальной реабилитации бывших военнослужащих, сохранением памяти о павших в военных конфликтах, а также развитием ветеранского движения на Ставрополье, организацией военно-патриотической работы с молодежью.

"Координационный совет, как совещательный орган, позволит на более высоком уровне систематизировать инициативы, с которыми вы выступаете, правильно расставить приоритеты в нашей совместной работе. Мы сможем быстрее и эффективнее находить пути решения возникающих вопросов. Первый шаг в этом направлении уже сделан", - приводятся в сообщении слова губернатора.

По данным пресс-службы, в крае проживают около 40 тыс. ветеранов боевых действий. Действуют региональные отделения Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", Союза ветеранов боевых действий в горячих точках, Общероссийской общественной организации военных инвалидов "Воин" и ряд других объединений.