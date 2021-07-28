Более 1 млн вопросов прямой линии с президентом России направили в работу

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Порядка миллиона вопросов прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня, рассмотрены и переданы в работу по региональному и функциональному направлениям. Об этом в среду сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас добавился новый поток данных, это более миллиона тех вопросов, которые были заданы президенту на прямой линии. Они тщательно все проанализированы, разобраны, розданы в работу по каждому направлению, либо по функциональному направлению, по принадлежности, либо по региональному", - сказал он.

Вице-премьер также добавил, что ведется контроль за выполнением данных вопросов. "Конечно, все решается на местах, в самих субъектах. Здесь идет сборка контроля и методологическая обработка для того, чтобы ничего не было забыто или потеряно", - уточнил он.

По словам Чернышенко, все поступившие вопросы анализируются. "Это очень важный поток информации, который характеризует текущее отношение, состояние, к тем мероприятиям, которые реализуются правительством по достижению национальных целей", - отметил он.

Ежегодная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году состоялась 30 июня и продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан, которые поступили по разным каналам связи. Прямой эфир начался в 12:07 мск и завершился в 15:49 мск. Сообщения от россиян на прямую линию принимались вплоть до окончания программы. По данным телеканала "Россия-24", всего от граждан поступило 2 290 967 вопросов.