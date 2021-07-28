В Омской области перенесли день города и продлили до осени режим повышенной готовности

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области, где с начала июля число выявляемых в сутки случаев заражения выросло с 253 до 375 человек, продлил режим повышенной готовности и масочный режим до 31 августа 2021 года. Как сообщается в среду на сайте правительства региона, сохранен и запрет на проведение массовых мероприятий, из-за чего празднование дня города в Омске перенесено с 7 августа на 12 сентября.

"Важно не допустить резкого скачка заболеваемости, в связи с чем члены оперативного штаба поддержали решение о продлении режима повышенной готовности, масочного режима до 31 августа текущего года. Сохраняются все ранее введенные ограничительные меры, в том числе запрет на проведение массовых мероприятий. В связи с этим празднование дня города перенесли на 12 сентября", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, в регионе сохраняется рост количества заразившихся коронавирусом. "Система здравоохранения справляется, но важно не допустить резкого скачка заболеваемости, - приводит его слова пресс-служба. - Безусловно, основной путь выхода из пандемии - это вакцинация. Омская область в числе лидеров по темпам прививочной кампании. Запас вакцины есть".

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 60 099 заразившихся, из которых 44 440 выздоровели, 1 668 умерли. В прививочной кампании приняли участие 436 229 человек, что составляет почти 49% от установленного плана в 894 тыс. человек (60% взрослого населения), вторым компонентом вакцины привиты 303 860 жителей региона, или почти 34% от плана.