Глава Ярославской области заявил, что регион вышел на плато по заболеваемости ковидом

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Темпы прироста заболеваемости коронавирусом стабилизировались в Ярославской области, регион вышел на плато. При этом власти области не исключают роста заражений после летнего туристического сезона, сообщил в среду журналистам губернатор Дмитрий Миронов.

"Мы вышли на определенное плато, как это принято говорить, и хорошо, чтобы у нас эта ситуация не форсировалась в сторону увеличения заболеваемости. <…> Мы должны понимать, что после летнего отдыха и возвращения жителей области обратно к себе домой, в регион, мы можем также прогнозировать увеличение и всплеск заболеваемости", - сказал Миронов.

Он отметил, что в регионе ежедневно выявляют порядка 200 случаев заражения, госпитализируют с подтвержденными диагнозами и подозрением на него около 100 человек. При этом отмечается рост числа пациентов, которые переносят заболевание в тяжелой и крайне тяжелой форме. "В связи с увеличением количества тяжелых больных мы приняли решение выделить из резервного фонда 15 млн рублей для того, чтобы мы смогли оснастить дополнительные койки, которые оснащены кислородом", - добавил Миронов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 28 июля в Ярославской области выявлены 49 139 случаев коронавируса, 196 из которых - за последние сутки. Более 43 тыс. жителей региона выздоровели, 836 умерли от ковида за период пандемии. По состоянию на 26 июля 237 429 жителей Ярославской области прошли первый этап вакцинации, второй - 169 305 человек. Порядка 40% граждан, которые подлежат вакцинации, сделали прививку. В регионе созданы 53 пункта вакцинации на базе 33 медицинских организаций, работают 46 мобильных выездных бригад.