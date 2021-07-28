В Италии одобрили использование вакцины от корнавируса Moderna среди подростков

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Итальянское агентство по лекарствам одобрило использование препарата Spikevax американской компании Moderna для вакцинации от коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"По данным научно-технической комиссии [Итальянского агентства по лекарствам], имеющиеся сведения показывают, что вакцина [компании Moderna] эффективна и безопасна для представителей данной возрастной группы (от 12 до 17 лет - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В пятницу использование препарата Moderna среди подростков 12-17 лет уже одобрило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Согласно его исследованию, в котором приняли участие более 3,7 тыс. подростков, вакцинация приводит к формированию у детей такого же количества антител, как у лиц в возрасте 18-25 лет. Аналогичными являются и самые распространенные побочные эффекты, которые включают боль и воспаление на месте укола, усталость, головные боли, боль в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов, озноб, тошноту и повышение температуры. Вместе с тем, по данным EMA, преимущества от использования вакцины перевешивают риски и в данной возрастной группе, в особенности среди подростков с сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к тяжелому течению инфекции.

Вакцинация в Италии

В конце мая итальянский регулятор разрешил применять среди подростков от 12 до 15 лет вакцину от корнавируса Comirnaty, которая является совместной разработкой компаний Pfizer (США) и BioNTech (Германия). Правительство ставит целью привить подростков к началу нового учебного года. При этом представители союзов педиатров заявляют, что не готовы проводить массовую кампанию по вакцинации (август - главный отпускной месяц).

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца не исключил возможность введения обязательной вакцинации преподавателей школ. По имеющимся данным, процентное соотношение уже вакцинированных преподавателей достаточно высокое. Так, в столичной области Лацио число получивших хотя бы одну дозу вакцины достигает 80%. Пока обязательная вакцинация распространяется только на медперсонал. Соответствующий декрет, а также вопрос о расширении действия ковид-сертификатов на общественный транспорт должны были обсуждаться на заседании Совета министров. Однако лидер входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини, который не поддерживает обязательную вакцинацию преподавателей, сообщил после встречи с премьер-министром Марио Драги, что решение вопроса отложено.

По правительственным данным, обе дозы вакцины от коронавирусной вакцины получили свыше 31 млн жителей страны, или 57,4% населения старше 12 лет. Полную вакцинацию также прошли 14,5% подростков в возрасте от 12 до 19 лет. С 6 августа более широкое применение в Италии получат ковид-сертификаты европейского образца. Их необходимо будет предъявлять для того, чтобы посещать бассейны и тренажерные залы, внутренние помещения баров и ресторанов, спортивные соревнования и культурные учреждения. В субботу более чем в 80 городах Италии прошли акции протеста против введения ковид-сертификатов. По подсчетам газеты "Репубблика", наиболее многочисленное шествие - в Риме - собрало до трех тыс. человек.