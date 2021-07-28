МЧС 6 октября проведет комплексную проверку системы оповещения населения

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Комплексные проверки работы систем оповещения населения пройдут по всей России 6 октября. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Комплексные проверки систем оповещения проводятся в субъектах РФ дважды в год. Очередные состоятся в четвертом квартале текущего года, 6 октября. До этого времени органам государственной власти и местного самоуправления поручено принять исчерпывающие меры по устранению выявленных недостатков", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил замглавы МЧС России Виктор Ничипорчук в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, поддержание систем оповещения в готовности является одной из приоритетных задач национальной безопасности и находится на особом контроле полномочных представителей президента РФ.

"Сбои в экстренном оповещении недопустимы", - подчеркнул он.

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения ранее были проведены в регионах в первом квартале 2021 года. Тогда были запущены электросирены и громкоговорители, совместно с операторами связи и вещателями организовано замещение телерадиовещания проверочной информацией.