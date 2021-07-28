В Петербурге открылся слет лучших учащихся России "Интеллектуальный Олимп"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Всероссийский слет одаренных школьников открылся в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга), на него приехали 50 школьников из регионов России. Они будут представлять свои научные и творческие работы на конференции "Будущие Ломоносовы", рассказала в среду ТАСС креативный директор МАН "Интеллект будущего" Екатерина Бевилаква Акино.

"В слете участвуют школьники 2-4 и 5-10 классов - лауреаты заочных конкурсов "Познание и творчество", "Интеллект-экспресс", "Юный исследователь", "Шаги в науку", "Юность, наука, культура", участники региональных конференций, олимпиад. а также школьники, которые активно занимаются творческой, научной и исследовательской деятельностью или только начинают ими увлекаться", - рассказала собеседница агентства.

Многие участники слета включены в национальную образовательную программу "Интеллектуально-творческий потенциал России". Она осуществляется при поддержке МАН.

"Малая академия наук выступает за продвижение научной и творческой деятельности среди молодежи. Мы стремимся поддержать мотивацию школьников к исследованиям такими конференциями, как "Будущие Ломоносовы". На этой секции ребята представляют свои научные и исследовательские работы. По итогам выступлений они либо получают свидетельство участника, либо становятся лауреатами 1, 2 и 3 степени. Также эксперты выделяют лучшую работу на каждой секции. На слете также проводятся множество интеллектуально-творческих конкурсов на логику, смекалку и умение мыслить нестандартно", - отметила Бевилаква Акино.

В этом году в слете участвуют 50 человек. Они приехали из Крыма, Саратова, Омска, а также ЛНР и ДНР. Организатором проекта выступила Малая академия наук и программа "Интеллект будущего". Форум пройдет с 28 июля по 02 августа.