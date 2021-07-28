Научным руководителем программы "Приоритет-2030" стал эксперт бизнес-школы "Сколково"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Научным руководителем программы поддержки университетов "Приоритет-2030" стал научный руководитель Московской школы управления "Сколково" Андрей Волков. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минобрнауки России по итогам заседания исполнительного совета программы.

"Одним из важных вопросов на заседании стало избрание научного руководителя программы "Приоритет-2030". Им стал один из разработчиков программы - научный руководитель бизнес-школы "Сколково", доктор технических наук Андрей Волков", - говорится в сообщении.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе заседания отметил, что "Приоритет-2030" не является правопреемником предыдущих проектов, в частности проекта "5-100".

"[Программа "Приоритет-2030"] стала логическим продолжением проводимой государственной политики, но при этом самостоятельная - со своими замыслом и сценарием. В ней учтен опыт того, что мы делали предыдущие 15 лет, и заложены цели на 10 лет вперед", - сказал Фальков, слова которого приводятся в сообщении.

В министерстве добавили, что вузы могут подать заявку на участие в программе до 6 августа через личный кабинет участника на портале lk.priority2030.ru. Подача всех заявок и предлагающихся к ним документов предусмотрена только в электронном формате. На данный момент на портале зарегистрировались 276 университетов, 203 из которых начали формировать заявки.

Минобрнауки объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 и 2025-2030 годы. Ожидается, что в программе примут участие не менее 100 университетов, которые ежегодно смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.