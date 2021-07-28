Памятник погибшим во время пандемии коронавируса медработникам установили в Переславле

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Памятник медицинским работникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей во время пандемии коронавируса, открыли в среду в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Переславле-Залесском, на территории районной больницы, был открыт памятник ярославским медицинским работникам, погибшим при исполнении своих профессиональных обязанностей во время пандемии коронавирусной инфекции. Жертвами ковида, заразившись при оказании помощи пациентам, в Ярославской области стали 11 врачей, медсестер, младших сотрудников", - говорится в сообщении.

В Переславской районной больнице от коронавируса в период пандемии умерли трое сотрудников. Их родные пришли возложить цветы к мемориалу.

"Решение об установке памятника родилось внутри коллектива. Оно было принято еще в прошлом году. Мы понимали, что есть такой запрос от общества, медиков и благодарных пациентов. Очень хочется, чтобы было место, куда любой горожанин, сотрудник или ветеран больницы может прийти и почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе с ковидом, а также поблагодарить тех, кто сейчас находится на боевом посту", - приводит пресс-служба слова главного врача Переславской ЦРБ Кирилла Харчикова.

В Ярославской области в настоящий момент для приема пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2 114 коек в 18 учреждениях здравоохранения. В работе задействованы около 2 тыс. медицинских сотрудников. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 28 июля в Ярославской области выявлены 49 139 случаев коронавируса, 196 из которых - за последние сутки. Более 43 тыс. жителей региона выздоровели, 836 умерли от ковида за период пандемии.