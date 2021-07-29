Во Владикавказе новые корпуса суворовского военного училища построят к 25 августа

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июля. /ТАСС/. Строительство новых корпусов Северо-Кавказского суворовского военного училища во Владик​авказе планируется завершить к 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа по итогам инспекции объекта командующим войсками округа генералом армии Александром Дворниковым.

«При осмотре строящихся корпусов Северо-Кавказского суворовского военного училища командующий убедился в готовности строителей завершить строительство объектов второй очереди к началу учебного года. Представители военно-строительного комплекса МО РФ подтвердили готовность завершить строительство спального корпуса, корпуса дополнительного образования и зала спортивных единоборств в установленные сроки к 25 августа», — говорится в сообщении.

Во время встречи генерала Дворникова с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло также решили вопрос передачи в муниципальную собственность строящегося на территории военного городка детского сада.

Северо-Кавказское суворовское училище воссоздали в 2014 году на базе школы-интерната Владикавказского кадетского корпуса по инициативе министра обороны РФ и правительства Северной Осетии. В 2020 году сдали в эксплуатацию комплекс зданий училища, расположенного на 16 гектарах в северо-западной части Владикавказа. Для суворовцев оборудовали учебно-административный и спальный корпус на 320 мест, столовую на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортцентр.