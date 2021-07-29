Опрос: каждый пятый HR-менеджер считает очень важным внешний вид потенциального работника

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Работники гораздо реже работодателей считают, что привлекательная внешность дает дополнительные привилегии при трудоустройстве. При этом каждый пятый менеджер по персоналу считает очень важным то, как выглядит потенциальный сотрудник, свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и крупнейшей рекрутинговой платформой hh.ru среди соискателей и HR-менеджеров компаний различных сфер экономики по всей стране.

"Соискатели реже работодателей (60% против 82%) соглашались с тем, что внешность имеет не последнее значение при построении карьеры. Для большинства опрошенных HR-менеджеров (62%) внешний вид потенциального сотрудника "скорее важен", а для каждого пятого (20%) - "очень важен". При этом по вопросу о том, может ли внешность быть решающим фактором при принятии работодателем решения о найме, мнения работников и работодателей существенно расходятся", - говорится в исследовании, которое проводилось с 4 по 20 июля 2021 среди порядка 300 представителей компаний-работодателей и 3,3 тыс. соискателей.

В частности, соискателям предлагалось ответить на вопрос, возникали ли в их жизни ситуации, когда работодатель взял их на работу или, наоборот, отказал в найме, по мнению соискателя, по причине внешнего вида. "Положительно ответили лишь 20% (получили работу) и 14% (было отказано) соответственно. Большинство же соискателей убеждены, что внешний вид не является определяющим фактором при принятии работодателем решения о найме", - следует из исследования.

При этом, более половины HR-менеджеров, отвечая на аналогичный вопрос признали, что периодически отказывали в найме подходящему по навыкам кандидату из-за того, что им не понравился его внешний вид. "В частности, в практике каждого четвертого такие ситуации возникали "1-2" раза, а каждого третьего (30%) - несколько раз. Оставшиеся 5% отказывали кандидатам из-за неприглядного внешнего вида "много раз", - говорится в сообщении. Более того, более 60% работодателей отметили, что были случаи, когда они брали на работу человека с в целом подходящими, но при этом не выдающимися навыками, потому что он понравился им внешне. "В частности, у трети респондентов такие случаи возникали "несколько раз", у 19% - "1-2 раза", а у каждого десятого таких ситуаций было "очень много", - следует из опроса.

Исследование также показало, что почти треть менеджеров по персоналу обращают внимание на вес потенциальных сотрудников. Каждый пятый опрошенный HR-менеджер (22%), в частности, высказал мнение, что лишний вес - признак лени человека, неаккуратности, низкой работоспособности, отсутствия самоконтроля. "В то время как лишь 6% соискателей считают, что в их жизни были ситуации, когда работодатель отказывал им в найме по причине их веса, вес как одну из причин отказа подходящему по навыкам кандидату указывал каждый пятый опрошенный HR-менеджер (20%)", - следует из материалов.