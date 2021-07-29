Актер Боб Оденкерк находится в стабильном состоянии

НЬЮ-ЙОРК, 29 июля. /ТАСС/. Американский актер Боб Оденкерк, госпитализированный во вторник из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщается в заявлении представителя семьи актера, распространенном в среду.

"Мы можем подтвердить, что Боб пребывает в стабильном состоянии после инцидента, связанного с сердцем", - говорится в сообщении. В свою очередь сын актера Нейт Оденкерк написал в Twitter, что с его отцом "все будет в порядке".

Ранее сообщалось, что во вторник Оденкерк, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013), был госпитализирован после того, как потерял сознание на съемочной площадке сериала "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul, 2015 - наст. время), где он играет главную роль. Журнал "Голливуд репортер" подчеркивает, что съемки шестого, последнего сезона сериала, приостановленные из-за госпитализации актера, до сих пор не возобновлены.

В этом году на экраны в США вышел фильм "Никто" (Nobody), главную роль в котором исполнил Оденкерк. Режиссером картины выступил россиянин Илья Найшуллер.