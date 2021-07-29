Добровольцы, получившие вакцину "Конвидеция", смогут повторно ей привиться

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Петровакс" повторно вакцинирует китайской вакциной от коронавируса "Конвидеция" добровольцев, участвовавших в предыдущем этапе исследования препарата. Всего в России в исследованиях вакцины приняли участие почти 5,5 тыс. человек, сообщили в компании ООО "НПО Петровакс фарм", которая проводит исследования, в ответ на запрос ТАСС.

"В соответствии с протоколом, всем добровольцам, которые приняли участие в международном многоцентровом клиническом исследовании ранее - в России это 5 418 добровольцев, а в мире более 44 000 участников - и которые не вакцинировались другими препаратами, будет предложено участие в последующем этапе клинических исследований. Добровольцы, предоставившие информированное согласие и отвечающие критериям отбора, получат вторую дозу вакцины "Конвидеция": данная доза будет являться первой дозой вакцины для пациентов, получавших плацебо, и второй дозой - для пациентов, получавших вакцину", - говорится в ответе на запрос.

Третья стадия клинических испытаний китайской вакцины в России началась в сентябре 2020 года и завершится в сентябре 2021 года. В декабре 2020 года в компании сообщили, что из России получено 6 тыс. заявок на участие в исследовании. Набор добровольцев проводился на сайте covidtrialrussia.ru, где все желающие в возрасте от 18 лет и старше могли получить дополнительную информацию о вакцине и исследовании. Ранее сообщалось, что проведение исследований планируется в восьми российских медицинских организациях Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла. Продуктовый портфель "Петровакса" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Фармацевтический производственный комплекс компании расположен в Московской области, мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов - от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Предприятие входит в группу "Интеррос".