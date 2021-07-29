Мишустин поручил открыть суворовское училище в Иркутске в 2023 году

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил к сентябрю 2023 года открыть суворовское училище в Иркутске, завершив необходимую для этого реконструкцию зданий.

"Мы должны сейчас вместе с вами, с Минобороны и с министерством строительства и жилищного хозяйства доработать схему размещения [зданий], количество [учащихся и преподавателей] и этапность [реконструкции]. Но думаю, что нам надо до 2023 года ее заканчивать", - сказал премьер, обращаясь к сопровождавшему его губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву.

Премьер зашел в корпус, где ведется ремонт, и осмотрел стенды с детальным описанием проекта. Его сопровождали губернатор региона Игорь Кобзев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, замглавы Минобороны Тимур Иванов и другие члены правительственной делегации.

Выслушав пояснения, Мишустин обратился к главе региона. "Спасибо вам за этот проект, за инициативу. Уже понимаю по глазам, насколько для него это серьезно, - добавил премьер, указав на Кобзева. - Я уверен, что все здесь будет сделано".

Председатель правительства обратил внимание на историческое значение зданий, в которых будет располагаться училище. По его оценке, они могли бы даже стать туристическим объектом. "Мне кажется, идея туризма очень хорошая. Потому что людям будет интересна как история этого учебного заведения и то, что здесь происходило, так и вообще посмотреть суворовское училище. Для многих людей это не просто слово, а целая эпоха", - заметил он.

Глава региона в свою очередь предложил запустить учреждение к сентябрю 2023 года. "Вам виднее будет, какой месяц", - заметил в ответ Мишустин. Услышав, что логично будет открыть заведение к началу учебного года, он согласился: "Хорошо, договорились". "Тогда запоминаем дату", - добавил глава кабмина РФ.

Он также рассказал о том, что при подготовке к рабочей поездке на Дальний Восток и в Сибирь разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он вспомнил об этом училище. И как раз подробно мы с ним говорили о том, что надо это поддержать", - отметил Мишустин.

Председатель правительства РФ обратил внимание на то, что ситуация с реконструкцией зданий является непростой с учетом их исторического значения. Премьер призвал власти региона в связи с этим доработать проект.

Он отметил, что необходимо также решить вопрос с финансированием. "Президент сказал, что этому училищу быть, поэтому мы должны сделать все, чтобы найти и финансирование, и возможности", - указал глава кабинета министров РФ. "Это вопрос непростой, но на него есть ответ. Главное - что училищу быть", - подытожил Мишустин.

Об училище

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В истории учебного заведения было много реорганизаций. В 1931 году на его базе основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали.

Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

На базе ИВВАИУ было решено создать суворовское училище. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать такое начинание. Глава государства поручил Минобороны проработать вопрос, после чего военное руководство сообщило, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта.

В 2020 году началась подготовка к строительству. Образовательное учреждение должно включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац. Училище предполагалось открыть 1 сентября 2021 года, однако это не удастся сделать в срок из-за судебного иска. Общественных активистов не устроило, что власти не внесли некоторые сооружения ансамбля в список охраняемых государством объектов, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности.