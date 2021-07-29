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Мишустин пообещал в срочном порядке выделить средства на оснащение клиники в Иркутске

Глава региона Игорь Кобзев попросил премьер-министра оказать учреждению финансовую поддержку в размере 525 млн рублей
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Описание
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа))
© Сергей Куксин/POOL/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
© Сергей Куксин/POOL/ТАСС
© Светлана Латынина/ТАСС

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал в срочном порядке выделить из резервного фонда правительства средства на оснащение новых объектов здравоохранения, строящихся на территории медсанчасти Иркутского авиационного производственного объединения (ИАПО).

В четверг в Иркутске Мишустин посетил многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает специализированную медицинскую помощь работникам ИАПО, а также жителям нескольких районов Иркутска.

Главврач больницы рассказал Мишустину о планах расширения медицинской помощи детям и будущим мамам, а губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что строительные работы в медучреждении планируется завершить 25 ноября этого года.

Кобзев обратился к Мишустину с просьбой о срочном выделении дополнительных средств на закупку нового оборудования с тем, чтобы полностью ввести новые помещения клиники в строй к февралю 2022 года. Губернатор пояснил, что эти средства заложены уже в бюджет следующего года. "Но мы можем взять на себя обязательство до 1 февраля полностью открыть эту поликлинику в случае закупки оборудования и получения всех необходимых лицензий. Если есть такая возможность, окажите нам финансовую поддержку в размере 525 млн рублей, то тогда мы успеваем все сделать к 1 февраля", - пообещал глава региона.

Мишустин согласился: "Тогда мы срочно примем такое решение, и средства из резервного фонда выделим в ближайшее время". Премьер отметил, что это долгожданный проект и для города, и в целом для региона.

О медсанчасти

Медсанчасть Иркутского авиационного производственного объединения - многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее специализированную помощь жителям трех районов города, а в дежурные дни - пациентам Иркутска и Иркутского района, которые нуждаются в экстренной помощи. На подведомственной территории находятся 13 дошкольных учебных заведений, пять школ, гимназия, техникум авиастроения и металлообработки, Иркутский авиационный завод.

С конца 2019 года на территории медсанчасти строится комплекс объектов здравоохранения: детская поликлиника и женская консультация. Они будут оснащены современным оборудованием, в том числе магнитно-резонансным томографом, а также лабораторией. Объект будет полностью приспособлен для маломобильных пациентов. Новый комплекс сможет обслуживать около 65 тыс. человек, включая работников Иркутского авиационного производственного объединения.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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