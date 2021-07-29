Курганские власти отменили проведение авиационного праздника в День ВДВ

ТАСС, 29 июля. Оперативный штаб Курганской области запретил проведение авиационно-спортивного праздника "Голубые береты", который должен был пройти в День ВДВ под Курганом на аэродроме "Логовушка". Об этом сообщили в четверг на странице Департамента экономического развития региона во "ВКонтакте", опубликовав выписку из решения оперштаба.

"Признать нецелесообразным проведение 2 августа 2021 года на аэродроме "Логовушка" авиационно-спортивного праздника "Голубые береты", посвященного Дню Воздушно-десантных войск (День ВДВ)", - говорится в документе.

Оперштаб при этом одобрил проведение с соблюдением противоэпидемических мер церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу воинам-зауральцам, погибшим в локальный войнах и военных конфликтах второй половины XX века, в Кургане.

В Курганской области действует масочный режим, а также здесь запрещено проведение зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий, за исключением случаев, определенных решением оперштаба. В регионе с начала пандемии зафиксировано 25 506 случаев коронавируса, по данным оперштаба на 28 июля.