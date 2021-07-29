Вакцинацию от коронавируса прошли почти 88% работников ЖКХ Москвы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Почти 88% сотрудников жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы сделали прививки от коронавируса. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мы в соответствии с указом мэра являемся той отраслью, где вакцинация абсолютно обязательна, потому что работники жилищно-коммунального хозяйства каждодневно общаются с населением. <…> Почти 88% работников жилищно-коммунального хозяйства сегодня провакцинировались", - сказал Бирюков.

По его словам, около 13% сотрудников ЖКХ Москвы переболели коронавирусом менее полугода назад или имеют медицинские отводы.

В Москве действуют 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник, в которых привиться можно по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00. В порядке живой очереди сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", которые открыты ежедневно с 08:00 до 22:00. Также без записи сделать прививку можно в ТЦ и других общественных местах.