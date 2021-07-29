Самая северная почта на Земле Франца-Иосифа возобновила работу

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Самое северное в мире почтовое отделение на острове Гукера Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) в Архангельской области возобновило работу после коронавирусных ограничений, сообщила в четверг пресс-служба УФПС Архангельской области.

"Самое северное отделение "Почты России" вновь открыто для туристов на Земле Франца-Иосифа. Самое северное в мире почтовое отделение находится на острове Гукера в бухте Тихая архипелага Земля Франца-Иосифа, который относится к территории национального парка "Русская Арктика", - говорится в сообщении.

Почтовое отделение 163110 в бухте Тихой обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь. В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы были отменены, отделение не работало. В этом году первый туристический рейс в Арктику отправился из Мурманска в июле.

Как пояснил ТАСС директор "Русской Арктики" Александр Кирилов, в 2021 году на остров Гукера дважды зайдет атомный ледокол "50 лет Победы" с туристами, кроме того, в августе в бухту Тихую планируют зайти экспедиции на судах "Академик Вавилов" и "Иван Петров". "Отделение почты работает", - добавил он.

Полярная станция "Бухта Тихая" была открыта на острове Гукера 30 августа 1929 года, став первым поселением на архипелаге. Название бухте дал русский полярный исследователь Георгий Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку в 1913-1914 годах. В настоящее время на территории станции "Бухта Тихая" находится база национального парка "Русская Арктика". Станция считается неформальной столицей ЗФИ, куда заходят практически все круизные суда.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.