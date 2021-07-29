Специалисты "Социального десанта" будут информировать жителей Поморья о мерах соцподдержки

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты проекта "Социальный десант" будут информировать жителей Архангельской области о положенных им мерах государственной поддержки, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"В Архангельской области стартует проект "Социальный десант". Цель проекта - информирование жителей региона о положенных им мерах государственной поддержки", - говорится в сообщении.

Мобильные группы специалистов социальной сферы будут выезжать в удаленные населенные пункты области. "Сейчас мы как раз работаем над так называемым Социальным кодексом региона, где будет объединена информация обо всех мерах государственной поддержки, которые положены нашим жителям", - приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Работа "Социального десанта", по мнению главы региона, повысит информированность населения о мерах государственной поддержки, а главное - поможет людям получать их в полном объеме и в установленные сроки. Пилотной территорией выбран Виноградовский район. Первый "Социальный десант" начнет там работать в ближайшие дни. График работы в муниципалитетах будет публиковаться в районных средствах массовой информации.