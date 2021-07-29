СМИ: российский противопожарный самолет Бе-200 показал эффективность в тушении пожаров

АФИНЫ, 29 июля. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС, разработанный ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева", показал свою эффективность в тушении пожаров в различных районах Греции. Такое мнение выражает в четверг греческий сайт Militaire.gr, специализирующийся на новостях о военной технике и оборонной тематике.

Российский противопожарный самолет Бе-200 [в Греции его называют просто "Бериев"] демонстрирует, что он - самое надежное решение для борьбы с многочисленными пожарами, которые ежедневно угрожают жилым районам Греции, говорится в сообщении. "В течение многих лет использование российского противопожарного самолета было темой обсуждения в Греции, и у многих были сомнения по поводу того, может ли он работать в Греции. Как видно из его действий до сих пор, он может", - добавляет сайт.

Он приводит некоторые факты участия Бе-200ЧС в тушении лесных пожаров в последние дни. "Все пожарные самолеты и вертолеты столичной области Аттика были мобилизованы, чтобы потушить сильный лесной пожар в районах Дионисос и Стамата. Вновь отличился российский мощный самолет Бе-200, который за рекордное время, около двух часов, сделал 18 сбросов воды!", - отмечается в сообщении.

"Бериев" участвовал в тушении пожара в Коринфе, который имел два фронта, и его гасили два дня. "И хотя "Бериеву" в оба дня пожара было предписано вступить в бой с пожаром днем, ему удалось совершить 12 сбросов воды за два часа в первый день и пять сбросов за час во второй день, в результате чего его вклад в тушение пожара стал решающим. "Бериев" также работал на Родосе", - отмечает издание.

Как ранее сообщала Пожарная служба Греции, в первой половине июля российский самолет-амфибия участвовал в тушении пожара в районе Варнава на западе столичной области Аттика, что способствовало локализации возгорания. Он также тушил сильные пожары возле городка Стира на юге острова Эвбея, на островах Хиос и Крит, а также в других районах страны.

Договоренность об аренде самолета

В конце июня Ростех сообщил, что российский самолет-амфибия Бе-200ЧС приземлился в Греции для участия в тушении лесных пожаров на территории страны в соответствии с договором, который был подписан в Афинах между Министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил". Как отмечал Ростех, в ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса воды на очаги возгорания в предельных гидрометеорологических условиях. В 2020 году Ростех впервые реализовал контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком.

Самолеты-амфибии Бе-200ЧС производятся ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК" Ростеха, единственный в мире реактивный самолет-амфибия). За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.