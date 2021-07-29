В Мадриде заявили, что Испания лидирует по вакцинации среди 50 самых густонаселенных стран

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Испания лидирует по вакцинации от коронавируса среди 50 самых густонаселенных стран мира. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции председатель правительства королевства Педро Санчес.

"Мы преодолели порог в 55% испанского населения, которое было полностью привито, - сказал премьер. - Было введено более 55 млн доз". "Испания - страна, которая больше всего вакцинировала [в процентном соотношении] среди 50 самых густонаселенных стран мира, у Испании золотая медаль за вакцинацию", - добавил Санчес, призвав жителей королевства "не терять бдительность".

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено почти 4,4 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

В королевстве используются вакцины, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson. Ранее Минздрав Испании рекомендовал беременным женщинам прививаться от коронавируса.