Нижегородские власти просят присвоить Дзержинску звание "Город трудовой доблести"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Нижегородской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой присвоить Дзержинску звание "Город трудовой доблести". За соответствующий проект постановления депутаты единогласно проголосовали в четверг на заседании регионального парламента.

"Решение принято единогласно, мы по вашему поручению вместе с губернатором подпишем обращение к президенту Российской Федерации", - сказал спикер Заксобрания Евгений Люлин.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, в годы Великой Отечественной войны в Дзержинске работали восемь заводов, которые выпускали продукцию для фронта. "На данный момент практически все эти предприятия в той или иной степени сохранились и продолжают работу. До 50% взрывчатых веществ от общего объема по стране производилось именно в Дзержинске. Составленная комитетом по делам архивов Нижегородской области историческая справка дала нам основания обратиться в Российскую академию наук для получения экспертного заключения. Положительный ответ был получен уже 23 июля. Эксперты признали, что есть все основания для присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести", - сказал Носков.

По его словам, власти создали комитет, в который вошли краеведы, руководители промышленных предприятий, представители творческой интеллигенции, почетные граждане города и области. Была разработана специальная электронная площадка для голосования, к 28 июля на ней проголосовали более 16 тыс. человек. Также организовали голосование в торговых центрах и МФЦ.

"На данный момент в поддержку присвоения Дзержинску звания "Город трудовой доблести" собрано 21 579 подписей в электронном и бумажном виде", - добавил Носков.

О городе и звании

В Дзержинске в годы Великой Отечественной войны работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности. На предприятиях города производилось до 50% от всех взрывчатых веществ, выпускаемых в стране. За высокие результаты в годы войны свыше 15 тыс. дзержинцев стали стахановацами, более 4 тыс. - ударниками труда. Всего орденами и медалями за трудовые подвиги были награждены порядка 27 тыс. жителей города. Они работали на таких крупных предприятиях как Чернореченский химический завод, завод имени Свердлова, "Заря", "Ока", "Оргстекло", "Капролактам".

Ранее в Нижегородской области началось голосование за присвоение Дзержинску звания "Город трудовой доблести". Свой голос жители могут отдать на сайте дзержинск-за.рф и в волонтерских пунктах.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.