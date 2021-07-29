В России за последние десятилетия количество ДТП с детьми сократилось на 18%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Количество ДТП с участием детей в России за последние десятилетия сократилось на 18%, а число погибших в них детей - на 45%. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Олег Понарьин.

"Последовательными действиями по реализации двух федеральных целевых программ по повышению безопасности дорожного движения в настоящее время при реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" нам удалось добиться определенных успехов. За последние десятилетия количество ДТП с участием детей снизилось на 18%, количество погибших в них детей - на 45%", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

Понарьин отметил, что удалось достичь значительных результатов, но останавливаться на этом нельзя. По его словам, в настоящее время количество детей, которые заинтересованы в получении знаний и навыков в области безопасности дорожного движения, растет, в связи с этим ключевым моментом является поддержка обучения таких детей передовым методам избежания тяжких последствий аварий и попадания в ДТП. Также важно патриотическое воспитание детей, чтобы они могли гордиться школой, страной, в том числе безопасностью дорожного движения.

"К сожалению, в большинстве случаев гибели детей мы видим вину взрослых, тут сложно выработать оптимальные механизмы, которые бы предотвращали данную тенденцию", - добавил он.

Замначальника ГУОБДД МВД России подчеркнул, что в данном вопросе ведомство попробует воздействовать на взрослых через детей. Он выразил надежду на помощь в этом педагогов. При этом будет проводиться работа и с родителями по правилам перевозки детей, начиная с младенчества, по отработке пешеходного движения, пересечения дорог, движения вдоль автомобильных дорог, особенно вне населенных пунктов, использованию светоотражающих элементов.