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Пандемия COVID-19

В Иркутской области число заразившихся коронавирусом превысило 85 тыс.

За последние сутки в регионе зафиксировали 402 новых случая заражения коронавирусом

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Общее число заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области составило 85 031 человек, за последние сутки было выявлено 402 новых случая. Об этом в четверг сообщил региональный оперативный штаб.

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"Подтвержденных случаев инфицирования 85 031. Плюс 402 [случай] за сутки", - говорится в сообщении.

В больницах в настоящее время находятся 5 238 пациентов. За время пандемии в регионе выздоровели 73 558 человек, умерли 3 763. От коронавируса привиты 483 069 жителей, это более 44% от плана.

В Иркутской области действует обязательный масочный режим, приостановлено оказание плановой медицинской помощи, проведение диспансеризации и профосмотров. Точкам общепита разрешено работать только с 06:00 до 23:00. Работодателей обязали перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и беременных. Отменены массовые мероприятия. Турбазы, дома отдыха, санатории заселяют туристов только при предоставлении сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР.

Теги
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