Более 100 тыс. волонтеров вовлекли в работы по сохранению памятников культуры в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. волонтерских центров в сфере культуры действует по всей России, за три последних года образовалось сообщество из более 100 тыс. добровольцев, восстанавливающих и сохраняющих памятники культуры, сообщила на пресс-конференции в ТАСС в четверг заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

"За три года образовалось сообщество, в котором уже более 100 тыс. человек - неравнодушных людей, которые работают на наших памятниках культуры, работают в наших учреждениях. Сегодня по всей стране действует более 2 тыс. волонтерских центров в сфере культуры", - сказала Ярилова.

Ярилова поблагодарила организаторов волонтерской деятельности, участников этих процессов, в частности, за работу по восстановлению памятников деревянного зодчества в целом ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Карелии. Она выразила надежду, что волонтеров в сфере культуры с каждым годом будет все больше и школы волонтерского наследия появятся в каждом субъекте России.