Кремль выяснил детали дела с пермским стадионом, по которому к Путину обратились активисты

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Кремль разобрался в обстоятельствах дела пермской активистки Елены Германовой, которая участвовала в записи видеобращения на прямую линию к президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с местным стадионом "Молот" и получила штраф за несанкционированную организацию пикета.

Как рассказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, активистка намерена оспорить судебное решение. При этом упомянутый стадион в Перми давно не функционирует как спортивный объект, отметил Песков.

"Мы сумели разобраться [в обстоятельствах дела]. С одной стороны, мы выяснили, что эта жительница будет оспаривать это решение [суда] в предусмотренном законом порядке", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что "гражданка будет оспаривать вмененный ей штраф". "Дождемся результатов", - предложил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле "выяснили подоплеку происходящего". "Дело в том, что стадион, против сноса которого [выступала Германова], к сожалению, долгое-долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор, там все заросло бурьяном", - констатировал Песков. Он добавил, что на стадионе "никто никаким спортом не занимался уже больше года". "Единственное, что там происходило - там жители выгуливали собак", - уточнил представитель Кремля. Он также заметил, что по поводу стадиона "ведутся какие-то споры с собственниками", "конечно, во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали".

"На самом деле мы с уважением относимся к мнению граждан, но то, что они защищают - вовсе не спортивный объект, никакого спорта там не было уже давным-давно", - сказал Песков.

Германова участвовала в записи видеообращения на прямую линию к главе государства Владимиру Путину о ситуации с местным стадионом "Молот". 23 июля Мотовилихинский районный суд признал виновной активистку за несанкционированную организацию пикета, ей назначен штраф в размере 20 тыс. рублей по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Видеообращение с участием около 20 местных жителей было записано 23 июня. Люди жаловались на планы застройки на месте стадиона "Молот". В понедельник Песков говорил о намерении администрации президента запросить у пермских властей информацию об обстоятельствах этого дела. Он отмечал, что в Кремле не знают пока всех обстоятельств произошедшего, но сам по себе факт записи обращения на прямую линию с главой государства не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов.