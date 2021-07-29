СМИ: правительство Японии собирается продлить ЧС в Токио до 31 августа

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Правительство Японии планирует продлить до 31 августа действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса, который был введен в Токио до 12 августа. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщил телеканал NHK.

Кроме того, кабмин намерен продлить действие режима на аналогичный срок в южной префектуре Окинава. Помимо этого, власти хотят ввести ЧС до 31 августа в соседних с Токио префектурах Сайтама, Канагава и Тиба, а также в западной Осаке, где наблюдается ухудшение ситуации с распространением коронавируса. Наконец, правительство планирует ввести усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикава, западных Киото и Хёго и юго-западной Фукуоке.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу может быть принято 30 июля на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией.

В четверг в Японии был подтвержден очередной максимум заражений - 10 699 случаев. Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум был выявлен в Японии 28 июля (9 576). Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2 848 случаев инфицирования, в среду - 3 177, в четверг - 3 865.

Правительство Японии объясняет ухудшение эпидемиологической обстановки распространением дельта-штамма. Между тем власти указывают на преобладающее число молодежи среди инфицированных, связывая это с активным проведением вакцинации пожилого населения. Кроме того, японское правительство не признает возможной связи токийской Олимпиады с распространением инфекции. Так, 27 июля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил журналистам, что проведение Олимпийских игр не вызывает у него беспокойства, поскольку, по его словам, число людей на городских улицах уменьшилось из-за ряда мер, таких как перевод сотрудников компаний на удаленную работу.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.