Президентский фонд культурных инициатив продлил прием заявок до 6 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив объявил о продлении приема заявок до 6 августа в связи с большим количеством запросов от участников, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Изначально, в соответствии с положением о конкурсе, размещенном на официальном сайте фонда, заявочная кампания должна была завершиться 30 июля в 23:30 по московскому времени. Кроме того, фонд, откликаясь на запрос участников, реализующих проекты летом, внес еще одну важную поправку в правила проведения конкурса: теперь команды могут подать заявку на поддержку проекта, стартовавшего не ранее 15 июня этого года. Прежний срок был ограничен 1 июля.

"Каждый день в адрес фонда поступает множество вопросов по конкурсу - участники пишут в социальных сетях, направляют обращения на почту, звонят в контактный центр. Мы анализируем все вопросы и видим, что в последние дни очень много обращений связано с запросом увеличения срока заявочной кампании. Многие объясняют это тем, что в летний период времени, когда люди в отпусках, сложно в короткие сроки собрать письма поддержки от партнеров. На сегодняшний день на сайте фонда зарегистрированы и открыты свыше 28 тысяч личных кабинетов. Мы слышим наших участников и готовы пойти им навстречу. Нам, как и авторам заявок, важно, чтобы проекты были продуманные и качественно прописанные. Заявочная кампания будет продлена", - привели в пресс-службе слова генерального директора президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

Претендовать на поддержку могут негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а также впервые - коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Заявки направляют креативные команды, дирекции фестивалей и профессиональных конкурсов, негосударственные театры и музеи, арт-пространства, продюсеры, музыканты, танцевальные студии, съемочные группы фильмов и сериалов, мультипликаторы, художники и авторы проектов по сохранению культуры малых народов России.

Грантовый конкурс президентского фонда культурных инициатив проводится впервые, общий объем финансирования составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер. Заявки на конкурс принимаются по восьми тематическим направлениям: "Нация созидателей", "Великое русское слово", "Я горжусь", "Место силы", "Культурный код", "Молодые лидеры", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Многонациональный народ". Наиболее популярными среди участников стали направления "Культурный код", "Место силы" и "Молодые лидеры".