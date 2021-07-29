КБР и университет "Синергия" договорились о сотрудничестве в сфере туризма

НАЛЬЧИК, 29 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) и финансово-промышленный университет "Синергия" подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и создания объектов туристической инфраструктуры, а также продвижения бренда региона. Подписи под документом в четверг поставили министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков и вице-президент, руководитель департамента по взаимодействию с органами власти университета "Синергия" Кристина Колесникова.

"Основные направления соглашения - это продвижение нашего продукта как на федеральном, так и на международном уровнях; различные обучающие программы и проекты, начиная от обучения персонала средств размещения и заканчивая обучением госслужащих, занимающихся сферой туризма и гостеприимства; развитие экотуризма (строительство, обустройство определенных мест). Все это будет происходить в сотрудничестве с нашими предпринимателями", - прокомментировал журналистам Шогенцуков цели подписанного документа.

"Любой регион заинтересован, чтобы молодежь оставалась на территории республики, и наша задача - показать возможности с точки зрения образования, создания дополнительных рабочих мест. Мы заинтересованы в создании совместного предприятия, в которое могут войти местные предприниматели и федеральные инвесторы со своими ресурсами (земля и инвестиции со стороны региона, крупные инвестиции, упаковка турпродукта и лоббирование - со стороны федерального инвестора, которым выступает "Синергия")", - сказала в свою очередь Колесникова.

Сумма возможных вложений пока не определена, как и время реализации проекта. "Мы - коммерческая организация, пристальное внимание нам обеспечено, но мы заинтересованы, чтобы это было реализовано быстро, ибо конкуренция на рынке большая", - отметила представитель университета. Для продвижения туристического бренда Кабардино-Балкарии "Синергия" в качестве подарка к 100-летию республики предлагает провести на ее территории в 2022 году большой туристический форум.