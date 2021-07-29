Новак поможет регионам Кавказа решить проблемы коммунальных сетей и безработицы

ПЯТИГОРСК, 29 июля. /ТАСС/. Задачами вице-премьера РФ Александра Новака как куратора развития Северо-Кавказского федерального округа станут обеспечение социально-экономического развития округа, повышение инвестиционной привлекательности, содействие в реализации крупных инвестиционных проектов, а также координация с органами федеральной власти. Он намерен помочь местным властям в решении проблем с изношенностью коммунальных сетей, с теневым сектором экономики, высокой безработицей, недостатком питьевой воды и очистных сооружений, сказал Новак на совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"По всем этим направлениям готов оказывать поддержку со стороны правительства Российской Федерации в решении этих проблем", - отметил он.

По решению премьер-министра Михаила Мишустина каждый федеральный округ России получил куратора из числа заместителей председателя правительства. Перед Новаком была поставлена задача курировать вопросы развития Северного Кавказа. "Председателем (правительства РФ) поставлены передо мной несколько задач: это обеспечение комплексного социально-экономического развития округа, повышение инвестиционной привлекательности, содействие в реализации крупных инвестиционных проектов, разработка и реализация федеральных целевых программ, а также нацпланов", - перечислил он.

По словам вице-премьера, для координации работы на федеральном уровне будет создана отдельная подкомиссия по социально-экономическому развитию, в которую войдут в качестве кураторов округов вице-премьеры, а также ряд министров. Новак напомнил, что Мишустин также определил основные показатели эффективности работы вице-премьеров в качестве кураторов регионов: индекс ВВП региона, количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и другие.

Новак отметил, что основным направлением развития округа могут стать туризм, сельское хозяйство и развитие инфраструктуры. Преимуществом региона является рост населения, большое число молодых людей, наличие плодородных земель, а также прохождение через регион торговых путей.

"Я не планирую здесь быть учителем уже опытных людей, но готов стать помощником. Чтобы (решить) задачи по социально-экономическому развитию, готов стать вашим проводником", - подытожил он.