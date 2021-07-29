Путин призвал врио главы Белгородской области решить вопрос с нехваткой врачей в регионе

НОВО-ОГАРЕВО, 29 июля. /ТАСС/. Власти Белгородской области должны уделить особое внимание проблемам убыли населения и недостаточного числа врачей в регионе. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым.

"В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне, начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей и так далее", - сказал Путин, отметив, однако, что есть и вопросы, на которые всегда нужно обращать особое внимание.

В частности, подчеркнул глава государства, в Белгородской области "продолжает сокращаться уровень постоянного населения", а "обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны". "На это вам как руководителю региона следует тоже обратить особое внимание", - еще раз отметил Путин.

Одной из наиболее эффективных мер поддержки медиков президент назвал решение жилищного вопроса. "Если медработники обеспечены жильем, то это является привлекательным элементом для того, чтобы люди приехали и работали у вас. Все остальные показатели, составляющие у вас в хорошем состоянии", - сказал он, указав на то, что федеральный центр готов при необходимости подумать о дополнительной поддержке Белгородской области в этом вопросе.

Гладков в свою очередь сообщил, что, несмотря на заполнение медицинских ставок в Белгородской области на 87%, в некоторых селах и районах нехватка врачей сродни катастрофе. В связи с этим власти региона дополнительно решили направить 660 млн рублей на приобретение квартир для медиков во всех населенных пунктах, где есть вакансии. Также, продолжил врио губернатора, разработана программа по кадровому обеспечению в сфере медицины на десять лет.

"Готов доложить по итогам этого года, что у меня ноль вакансий [врачей] будет", - заверил президента Гладков. "Вячеслав Владимирович, вы человек опытный и понимаете, что здесь формальный подход неуместен. Вакансии - не вакансии, обеспеченность на душу населения меньше, вот из этого нужно исходить", - подчеркнул в ответ Путин.