На решение проблемы водоотведения в Белгородской области требуется 11 млрд рублей

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что на решение проблем с водоотведением и канализацией в регионе требуется 11 млрд рублей.

Ранее Гладков отмечал, что в регионе остро стоит проблема с водоотведением, в частности с очистными сооружениями.

"В первую очередь это Старый Оскол - промышленный центр Белгородской области, там, где у нас горная металлургия, Губкин, Прохоровка, Белгород и Корочанский район. Общий объем необходимых инвестиций - 11 млрд рублей. Нам сейчас при распределении 4,4 млрд выделяют, но у меня общий объем 11 млрд. Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса", - сказал Гладков.

Он добавил, что самостоятельно регион с проблемой не справится.