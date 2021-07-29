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На решение проблемы водоотведения в Белгородской области требуется 11 млрд рублей

Врио главы региона Вячеслав Гладков попросил Владимира Путина помочь области в решении данной проблемы

ТАСС, 29 июля. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил, что на решение проблем с водоотведением и канализацией в регионе требуется 11 млрд рублей.

Ранее Гладков отмечал, что в регионе остро стоит проблема с водоотведением, в частности с очистными сооружениями.

"В первую очередь это Старый Оскол - промышленный центр Белгородской области, там, где у нас горная металлургия, Губкин, Прохоровка, Белгород и Корочанский район. Общий объем необходимых инвестиций - 11 млрд рублей. Нам сейчас при распределении 4,4 млрд выделяют, но у меня общий объем 11 млрд. Если есть возможность, хотел попросить вашей помощи в решении этого вопроса", - сказал Гладков.

Он добавил, что самостоятельно регион с проблемой не справится.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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