Части бюджетников Белгородской области с 1 октября поднимут зарплату на 20%

ТАСС, 29 июля. Зарплату бюджетников в Белгородской области, которые получают от 8 до 12 тыс. рублей, с 1 октября поднимут на 20%. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Вячеслав Гладков во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Вы поручили нам уделить максимальное внимание людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Поэтому могу доложить, что принимаем решение, в августе выхожу на депутатов областной думы. С 1 октября тем категориям бюджетников, которые получают самую низкую заработную плату - от 8 до 12 тыс., это прочая категория, во всех бюджетных сферах - образования, культуры и спорта, социальной защиты и здравоохранения - мы поднимем на 20%", - сказал Гладков.

Он добавил, что с 1 января 2022 года зарплата у них поднимется еще на 4%. "Поэтому за три месяца поднимем в общей сложности на 24%. Понимаем, что, конечно, люди хотят больше, но 24% все-таки не 100 рублей", - отметил Гладков.

Врио губернатора также сообщил, что по "указным" профессиям и категориям зарплата с 1 января 2022 года поднимется на 9,6%. "Белгородская область всегда отличалась тем, что уровень заработной платы тех же учителей был выше даже минимальных показателей. Почти на 10% будем [еще] повышать. Поэтому рост будет", - сказал он.

Кроме того, Гладков сообщил, что с 1 октября на 20% будут также повышены все областные льготы.